„Wodka und Wurst“: Putin erinnert sich an seine Geburtstags-Party mit Xi

„Xi Jinping ist vielleicht der einzige unter allen Staatschefs der Welt, mit dem ich einen meiner Geburtstage gefeiert habe. Bei mir hatten sich die Beziehungen und der Arbeitsplan mit niemandem so gefügt, dass ich mit jemandem meiner Auslandskollegen meinen Geburtstag feiern konnte. Aber mit Xi Jinping haben wir’s gemacht“, sagte Putin in einem Interview für die China Media Group im Vorfeld seines Besuches in China am 8.-10. Juni. Das Interview ist auf der Homepage der China Media Group veröffentlicht worden.

„Ich werde nicht verheimlichen – wir haben ein Glas Wodka zusammen getrunken, einfach irgendeine Wurst dazu aufgeschnitten“, fügte er hinzu, als er vom Feiern seines Geburtstages sprach.

© Sputnik / Sergej Guneew Russland-China: Putin verspricht „Überraschung“ für Xi

Putin nannte Xi einen bequemen Partner und einen zuverlässigen Freund.

„Er ist ein guter Analytiker, und es ist interessant, mit ihm internationale Probleme und Wirtschaftsfragen zu besprechen. Also für mich ist er ein sehr bequemer Partner, ein guter und zuverlässiger Freund“, sagte der russische Präsident.

„Er ist ein sehr zugänglicher und herzlicher Mensch. Dabei ist er auch ein äußerst zuverlässiger Partner. Man kann sicher sein, wenn wir mit Xi etwas vereinbaren, so weiß ich meinerseits (…), dass ich und er immer nach der Erfüllung der von uns übernommenen Verpflichtungen streben“, so Putin.