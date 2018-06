Ex-Nato-Chef Rasmussen verrät: So lange bräuchte Russland, um Ukraine zu besetzen

„Wenn Russland es wollte, könnten russische Truppen die Ukraine in wenigen Tagen besetzen, obwohl die Ukraine ihre militärischen Kapazitäten in den vergangenen zwei bis drei Jahren in Reaktion auf den Angriff auf sein Staatsgebiet signifikant aufgestockt hat“, sagte Rasmussen in einem Interview gegenüber der „Welt“.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Gegen „russische Aggression“: Ulm bekommt Nato-Zentrale

Doch der russische Präsident Wladimir Putin werde auf dieses Mittel gar nicht erst zurückgreifen. Denn Putin hoffe, die „Annäherung der Ukraine in die euro-atlantische Gemeinschaft bereits gestoppt zu haben“, so der Ex-Nato-Chef weiter.

Auf einen „massiven russischen Panzerangriff“ sei die Nato definitiv vorbereitet. Doch der beste Weg, den Frieden zu erhalten, bestehe darin, den potenziellen Gegner möglichst glaubwürdig abzuschrecken.

Zugleich betonte Rasmussen aber, Russland könnte „grundsätzlich jederzeit der Nato beitreten“ – vorausgesetzt, das Land erfülle die dafür vorgesehenen Kriterien. „Bis dato liegt der Nato aber keine entsprechende Bewerbung seitens Moskaus vor, und um ehrlich zu sein, halte ich es auch nicht für besonders wahrscheinlich, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird.“