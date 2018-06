Trumps Rechtsanwalt: Kim bettelt „auf Knien“ um Treffen

„Sie (Nordkorea – Anm. d. Red.) haben unter anderem gesagt, dass sie einen Nuklearkrieg gegen uns beginnen und uns im Nuklearkrieg besiegen würden … Wir haben gesagt, dass es unter diesen Bedingungen keinen Gipfel geben werde“, zitiert die Zeitung „Wall Street Journal“ am Mittwoch Giuliani.

© AP Photo / Ahn Young-joon Trump zeigt Brief von Kim – FOTOs

Am 1. Juni hatte der US-Präsident den Gipfel mit Kim Jong-un am 12. Juni im Hotel Capella auf der Insel Sentosa bestätigt.

Der Gipfel war ursprünglich für den 12. Juni in Singapur geplant. Ende Mai erklärte Trump, er könne Nordkoreas Machthaber wegen Pjöngjangs feindseligen Äußerungen nicht treffen. Später fügte er aber hinzu, dass die USA sich immer noch darum bemühen würden, den ersten bilateralen Gipfel in der Geschichte der zwei Staaten am 12. Juni in Singapur abzuhalten. Das Thema des Treffens sollte die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sein.