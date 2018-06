Pentagon-Chef: „Nato wird niemals Dialog mit Russland beenden“

US-Außenminister James Mattis hat am Donnerstag erklärt: „Die Nato wird niemals den Dialog mit Russland beenden.“ Vor seinem Abflug zum Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel betonte er zudem, dass die Allianz sich stets um eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland bemühen werde. „Wenn wir aber sehen, was bei den US-Wahlen und einigen europäischen Wahlen geschehen ist, wenn wir andere Aspekte wie die Veränderung der Grenzen Europas mit Waffengewalt durch Russland sehen, ist die Nato gezwungen, darauf zu reagieren.“

Die Nato hatte bei ihrem Gipfeltreffen 2016 in Warschau auf Bitten von Lettland, Litauen, Estland und Polen beschlossen, multinationale Bataillone, in diesen Ländern zu stationieren.

Moskau erklärte daraufhin, der von der Nato-Führung eingeschlagene Kurs auf Eindämmung Russlands und Aufstockung der militärischen Präsenz sowie die zunehmend intensiven Übungen nahe den russischen Grenzen machten es notwendig, Maßnahmen gegen die Bedrohungen zu ergreifen, die die Nato für die nationale Sicherheit schaffe.