Putin verspricht weitere Waffen-Premieren

In seiner Ansprache am 1. März habe er längst nicht alle Neuheiten preisgegeben, sagte Putin am Donnerstag in seiner TV-Fragestunde mit Landsleuten. Auch jetzt wäre es noch verfrüht, darüber zu sprechen. „Denn es muss noch etwas Planmäßiges erledigt werden.“

„Aber bald wird es soweit sein“, versprach der Kremlchef.

© Sputnik / Grigori Sysojew Putin räumt Zweifel aus: Kampflaser und Hyperschall-„Dolch“ schon im Dienst

In seiner Rede im März hatte Präsident Putin neue strategische Waffen vorgestellt , die der Öffentlichkeit bis dahin unbekannt waren und die ihm zufolge keine Konkurrenz in der Welt haben. Dabei handelte es sich um einen atomgetriebenen Marschflugkörper, eine Atomrakete mit „unbeschränkter Reichweite“ und eine „Feuerkugel“ mit 20-facher Schallgeschwindigkeit

Manche Experten bezweifelten, dass die vorgestellten Waffen tatsächlich existieren. Am heutigen Donnerstag beteuerte Putin, dass viele dieser Waffen sogar schon im Dienst der russischen Streitkräfte stünden.

Putin stellt sich direkten Fragen der Bürger: Wurde er kalt erwischt? >>