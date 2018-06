US-Magazin bewertet Einsatzbereitschaft nordkoreanischer Infanterie

Wie es heißt, hat Pjöngjang nach dem Korea-Krieg die Erfahrungen der UdSSR bei der Entwicklung von Infanteriewaffen übernommen.

Die erste Variante eines solchen Waffentyps, die immer noch genutzt werde, sei eine Maschinenpistole „Modell 58“ — eine chinesische Kopie der Kalaschnikow-Maschinenpistole AK-47 aus sowjetischer Produktion.

Laut dem Magazin wurde das „Modell 58“ in den Jahren 1958 bis 1968 hergestellt.

Insgesamt soll es sich um 800.000 Stück Waffen dieses Typs gehandelt haben.

Die nordkoreanischen Infanterietruppen verfügten hautsächlich über Maschinenpistolen des „Typs 88“, die mit den Kalaschnikow-Maschinenpistolen aus sowjetischer Produktion AK-74 vergleichbar seien.

Zudem besitzt Nordkoreas Armee laut dem Magazin leichte Handmaschinengewehre des „Typs 73“ — eine Kopie des sowjetischen Maschinengewehrs PKM.

© REUTERS / Damir Sagolj Singapur-Gipfel: China bietet Mittel zur Rettung Kims vor möglichem Attentat

Indes gewinnen die Infanterietruppen und Sondereinsatzkräfte in Nordkorea immer mehr an Bedeutung. Es bleibe aber die Frage offen, ob Pjöngjang mit einer solch kleinen Wirtschaft seine Infanteristen so ausrüsten könnte wie dies die USA und Südkorea tun.

Zuvor wurde mitgeteilt, dass China sein Jagdflugzeug für die Begleitung der Air Force One zur Verfügung stellen könne, mit der der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un zu einem Gipfel mit dem US-Präsidenten Donald Trump am 12. Juni nach Singapur fliegen werde.