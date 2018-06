19. Besuch: Xi zeichnet Putin als ersten Staatschef mit höchstem Orden aus

Die feierliche Zeremonie fand am Freitag in Peking statt. Putin weilt in China zu einem Staatsbesuch.

„Die Überreichung dieses Ordens an Präsident Putin ist die erste Überreichung nach der Schaffung eines Systems zur Auszeichnung für Staatsverdienste. Präsident Putin als das Oberhaupt einer großen Macht mit weltweitem Einfluss ist der Begründer der heutigen chinesisch-russischen Beziehungen und treibt ihre Entwicklung stets auf hohem Niveau voran“, sagte der chinesische Staatschef Xi Jinping bei der Auszeichnungszeremonie.

Der Orden wurde Putin im Rahmen seines Staatsbesuches in China überreicht, zu dem er am Freitag eingetroffen ist.

„Seit dem Jahr 2000 ist Präsident Putin 19 Mal zu einem Besuch oder zur Teilnahme an internationalen Veranstaltungen nach China gekommen. Unter den Staatschefs der Weltmächte hat er China mehr als die anderen besucht, er ist in China der am meisten bekannte und geachtete“, sagte Xi Jinping.

Putin wird in China ebenfalls am Gipfeltreffen der Mitgliedsländer der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) teilnehmen.