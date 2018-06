Generalstabschefs Russlands und der USA sprechen über Syrien-Krise

Die Militärführungen Russlands und der USA bemühen sich um die Beilegung der Syrien-Krise. Am Freitag trafen sich in Helsinki der Generalstabschef der russischen Streitkräfte, Armeegeneral Waleri Gerassimow, und sein US-Kollege, General Joseph Dunford.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden „verschiedene Aspekte der Beilegung der Krise in Syrien erörtert, einschließlich der bilateralen Kontakte und der Verhinderung von Zwischenfällen“.

Gerassimow und Dunford wiesen auf die große Bedeutung einer schnellstmöglichen Stabilisierung der Lage in Syrien hin. Diskutiert wurden auch Probleme des Abbaus von Spannungen und der Gewährleistung der Sicherheit in Europa, hieß es in Moskau.

Zuletzt waren die beiden Generalstabschefs am 21. und am 13. März zusammengetroffen. Schwerpunkt der Verhandlungen war das Syrien-Problem.