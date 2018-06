Hisbollah verlässt Syrien nur unter einer Bedingung

„Auch wenn die ganze Welt uns empfehlen wird, abzuziehen, werden wir Syrien nicht verlassen – nur auf Forderung des syrischen Kommandos“, sagte Nasrallah während einer Live-Sendung des libanesischen TV-Senders „Al-Manar“.

Sechs Golfstaaten verhängen Sanktionen gegen Hisbollah-Führung

Der Chef der libanesischen Schiiten unterstrich, sollte die syrische Führung die Entscheidung treffen, dass sie die Hilfe von „Hisbollah“ nicht mehr brauche, so würden die Kämpfer des schiitischen Widerstandes die Arabische Republik Syrien schon am nächsten Tag verlassen.

„Die ‚Hisbollah‘ hat kein persönliches Projekt in Syrien. Unser Aufenthalt in Syrien ist mit der Entwicklung der Ereignisse an der Front verbunden“, unterstrich Nasrallah.

Der „Hisbollah“-Chef fügte dem hinzu, dass der Tag „eines großen Gefechts naht“. „Und das ist der Tag, wenn wir in Jerusalem beten werden“, schloss er.