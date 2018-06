Chaos um zu hohe Mieten – Linke: Regierung betreibt Politik für Besserverdiener

Hohe Mieten, kaum sozialer Wohnungsbau, Leerstände trotz massiver Nachfrage - so sieht die Realität in Deutschlands Städten aus. Und zu allem Überfluss stärkt die CSU mit dem Wohnkindergeld lediglich der Bauwirtschaft den Rücken. Nun will die SPD wenigstens die Mietpreisbremse verschärfen. Die LINKE ist mehr als skeptisch und will handeln.