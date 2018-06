Aus Furcht vor „russischer Bedrohung“: USA schmieden weitreichende Waffen

Die USA wollen Langstreckenwaffen zur Bekämpfung einer potentiellen „russischen Bedrohung“ in Europa entwickeln, schreibt das Internetportal Warrior Maven. Das Schwergewicht soll dabei auf die Produktion von Raketen, Hyperschall-Waffen und Langstrecken-Artillerie gelegt werden.

US-Heeresminister Mark Esper bezeichnete die dahingehenden Entwicklungsarbeiten als „Priorität Nummer Eins“.

© Sputnik / Pavel Lissizyn In diesem militärischen Bereich überholt Russland die USA – Experte

Laut Warrior Maven befürchten ranghohe Militärbeamte in den USA eine Aufstockung der russischen Kräfte in Europa. Einer Studie der Vereinigung der Anhänger für Rüstungskontrolle zufolge stellen etliche russische Waffen, so beispielsweise der operativ-taktische Raketenkomplex „Totschka“ mit einer Reichweite von rund 185 Kilometern, für die USA eine Gefahr dar.

Experten verweisen ferner auf das große Potential der russischen ballistischen Mittelstreckenrakete RS-26 „Rubesch“ mit einer Reichweite von mehr als 5800 Kilometern. Das Portal erwähnt in diesem Zusammenhang einige russische Interkontinentalraketen, die Ziele über eine Entfernung von 11.000 Kilometern erreichen können, darunter den strategischen Raketenkomplex „Topol-M“.

Die USA haben mit der Entwicklung von hochpräzisen Boden-Boden-Raketen großer Reichweite begonnen, die 2027 in Serie gehen sollen. Diese Waffen werden als besonders wichtig in der Konfrontation mit Russland betrachtet, dessen Luftverteidigungssysteme zu den weltbesten gehören.

Esper zufolge können hochpräzise Langstreckenraketen potentiell zur Vernichtung der Fliegerkräfte des Gegners eingesetzt werden.

Nach Angaben von Warrior Maven haben die US-Rüstungsunternehmen Raytheon und Lockheed einen potentiellen Deal im Wert von 116 Millionen Dollar zur Entwicklung von Langstreckenwaffen gewonnen. Einige davon können voraussichtlich schon im Jahr 2020 präsentiert werden.