"Freundschaft mit Russland? Ja, aber..." - Linke sendet widersprüchliche Zeichen

Als Friedenspartei will sich die Linke auf ihrem Parteitag in Leipzig für eine Entspannungspolitik gegenüber Russland einsetzen. Doch ein Antrag des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Gehrcke scheiterte: Er wollte seine Partei zu mehr Unterstützung und Vertrauen gegenüber Moskau überreden. Auch aus historischer Verantwortung.

Am Rande des Bundesparteitags der Partei die Linke in Leipzig hat Sputnik mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Gehrcke über das Russlandbild seiner Partei gesprochen. Kurz zuvor hielt Gehrcke eine flammende Rede, dass seine Partei mehr auf Moskau zugehen müsse. In einem Antrag forderte er die Delegierten des Parteitags auf, geschlossen einen Appell an die Bundesregierung zum Politikwechsel gegenüber Russland zu unterstützen. Der Antrag scheiterte, zu schwerwiegend sei laut Parteivorstand das Verhalten Moskaus im Syrien-Konflikt und in der Ukraine.

Sputnik Deutschland Politikchef Marcel Joppa im Gespräch mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Gehrcke (Die Linke).