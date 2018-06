Neue US-Stratotanker in Ukraine: Politologe zeichnet düsteres Bild

„Diese Tatsache spricht dafür, dass die schlimmsten Befürchtungen leider bestätigt werden – in der Ukraine wird eine großangelegte Provokation geplant“, so Bondarenko. „Und diese Provokation wird offenbar gegen Russland gerichtet sein. Sie wird darauf abzielen, Russland in einen offenen Krieg in der Ukraine hineinzuziehen.“

© REUTERS / Ints Kalnins Vor WM in Russland: USA verlegen Stratotanker in die Ukraine

Die Ukraine brauche die USA als jemanden, der ihr grünes Licht geben werde: „Kiew wird sich offensichtlich kaum trauen, entschiedene Schritte zu unternehmen, wenn der,Uncle Sam‘ ihm nicht den Rücken stärkt.“ Und der „Uncle Sam“ habe allem Anschein nach beschlossen, dieses grüne Licht zu geben, so der Politologe weiter.

KC-135 Stratotanker sind unter anderem für die Luftbetankung von Langstreckenbombern bestimmt. Vier Tankflugzeuge dieses Typs mit 150 Mann Bedienungspersonal trafen Anfang Juni im westukrainischen Lwiw ein, wie die US-Luftwaffe mitteilte. Als Begründung für die Verlegung wurde der Wunsch angegeben, die Sicherheit der US-Verbündeten in Osteuropa zu erhöhen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die ukrainische Regierung bei seiner direkten Fragestunde im Fernsehen am vergangenen Donnerstag vor militärischen Provokationen während der WM ausdrücklich gewarnt. Diese würden laut ihm „sehr schwere Folgen für die gesamte ukrainische Staatlichkeit haben“.