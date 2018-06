Trumps Verweigerung der G7-Erklärung: „Gutes Zeichen für Russland“ – Politiker

US-Präsident Donald Trump hat vor kurzem seine Unterstützung der G7-Erklärung zurückgezogen. Diese Absage ist eher ein gutes Zeichen für Russland, erklärte am Sonntag Anton Morosow, Mitglied des Duma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten.

„Das ist ein gutes Zeichen (für Russland). Endlich kommt die Einsicht, dass man keine Eskalation der Spannungen braucht, sondern eine einvernehmliche Lösung aushandeln und erarbeiten muss“, sagte Morosow.

© AFP 2018 / IAN LANGSTON G7 oder G6+1: Trump will gemeinsames Gipfelkommuniqué nicht gutheißen

Der letzte G-7-Gipfel diene zur Festigung der schnell auseinander driftenden Beziehungen im „kollektiven Westen“, so der russische Politologe Alexander Asafow.

Trump habe sich aber geweigert, Zugeständnisse zu machen.

„Dies zeigt den Bruch der bestehenden Beziehungen. Dieser Schritt demonstriert Trumps Position, dass er sich seiner Handlungen sicher ist und dass er bereit ist, ans Limit zu gehen. Sogar in der loyalsten Umgebung verhält er sich wie mit Konkurrenten (…)“, so Asafow.

© AFP 2018 / KARL-JOSEF HILDENBRAND Deutsche Politiker fordern Teilnahme Russlands am G7-Gipfel

Der G7-Gipfel fand am 8. und 9. Juni 2018 in der kanadischen Stadt La Malbaie (Provinz Québec) statt. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte zuvor angekündigt , dass alle G7-Teilnehmer das gemeinsam vereinbarte Kommuniqué gebilligt hätten. Nach Ende des Gipfels teilte der US-Präsident via Twitter mit, die USA zögen ihre Zustimmung zum Abschlussdokument zurück.

Die sieben führenden Industrienationen (USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Japan und Italien) hatten 2014 vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise ihre Teilnahme am Gipfel mit Russland (G8) in Sotschi abgesagt.

>>> Andere Sputnik-Artikel: Lawrow: Russland hat nie um Rückkehr zu G8 gebeten