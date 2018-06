„Tweet kann viel Vertrauen zerstören“: Maas zu Trumps Verweigerung der G7-Erklärung

Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, seine Unterstützung der G7-Erklärung zurückzuziehen, einer scharfen Kritik unterzogen, meldet am Sonntag die Agentur AFP.

„Mit einem Tweet kann unheimlich viel Vertrauen sehr schnell zerstört werden. Umso wichtiger ist es, dass Europa zusammen steht und seine Interessen noch offensiver vertritt. #EuropeUnited ist die Antwort auf #AmericaFirst“, schrieb der Bundesaußenminister via Twitter.

Der G7-Gipfel fand am 8. und 9. Juni 2018 in der kanadischen Stadt La Malbaie (Provinz Québec) statt. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte zuvor angekündigt, dass alle G7-Teilnehmer das gemeinsam vereinbarte Kommuniqué gebilligt hätten. Nach Ende des Gipfels teilte der US-Präsident via Twitter mit, die USA zögen ihre Zustimmung zum Abschlussdokument zurück.