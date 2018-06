Freude, Frust und Frauenfeindschaft: Ein außergewöhnlicher Parteitag - VIDEO

Der Bundesparteitag der Partei die Linke in Leipzig wird allen Anwesenden wohl noch sehr lange in Erinnerung bleiben: Bestimmt wurde er von außergewöhnlich emotionalen Debatten, Auseinandersetzungen in der Flüchtlingsfrage und schließlich von einem Showdown zwischen Parteichefin Katja Kipping und der Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht.