„Vorhang geöffnet“: Sacharowa über brisantes G7-Bild

Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hat das Foto vom G7-Gipfel in Kanada kommentiert, das in den sozialen Medien die Runde machte.

„In den letzten Monaten nimmt der Fotojournalismus neue außenpolitische Höhen. Jedes Mal, wenn ich mir ein solches Foto zum ersten Mal anschaue, denke ich „Photoshop natürlich. So was kann es nicht geben“. Dann stellt sich heraus, dass es doch so sein kann“, schrieb Sacharowa in ihrem offiziellen Facebook-Account.

Ihr zufolge kann man dank diesem einen Bild verstehen, was hinter den geschlossenen Türen besprochen wurde.

„Es ist egal, dass die Türen geschlossen waren. Ein Bild und der Vorhang ist geöffnet“, so Sacharowa weiter.

Zuvor machte das Foto vom G7-Gipfel in Kanada die Runde in den Sozialen Netzwerken. Darauf ist zu sehen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel neben anderen Spitzenpolitikern vor dem US-Präsidenten Donald Trump steht und mit ihm spricht, während er ihr mit offenbar verschränkten Armen lauscht.