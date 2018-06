Trumps Wunsch nach Russlands G8-Rückkehr kann Europa spalten – Niels Annen

Laut Annen würde es niemand verstehen, wenn die anderen Mitgliedstaaten Russland ohne jegliche Schritte von seiner Seite zurück einladen würden.

G7 ziele auf den Schutz der gemeinsamen Werte ab und solle in dieser Situation keine neue Spaltung in Europa zulassen, so Annen. Denn nicht alle in Europa wären mit Russlands Rückkehr in die Gruppe einverstanden.

Der ZDF-Chefredakteur Peter Frey brachte neulich ebenfalls seine Ängste bezüglich Trumps Handlungen zum Ausdruck.

„Mit seiner Politik der Demütigung zerstört der amerikanische Präsident den alten Westen“, erklärte er.

Wer „den Völkerrechtsbrecher Putin an den Tisch der Mächtigen zurückholen“ wolle, dem sei auch die Kündigung des Schutzversprechens durch die Nato zuzutrauen, so Frey weiter.

Zuvor hatte Donald Trump für die Wiederaufnahme Russlands in die G8 plädiert. Dies wäre laut ihm „gut für die Welt, für Russland, für die USA und für alle G7-Länder“.