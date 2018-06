„Schlag gegen Uno“: Experte bewertet US-Ausstieg aus Atom-Deal

„Der Ausstieg aus dem JCPOA (Gemeinsamer umfassender Aktionsplan, auch Atom-Deal mit dem Iran –Anm. d. Red.) ist ein Schlag gegen die Uno und den UN-Sicherheitsrat“, sagte er am Rande des Internationalen Luxemburger Forums zur Verhinderung von Nuklearkatastrophen am Montag in Genf.

Der Sicherheitsrat habe den Atom-Deal mit dem Iran mit einer einstimmig verabschiedeten Resolution genehmigt, betonte Saschin. Das Dokument verpflichte die UN-Mitglieder dazu, sich den Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates zu fügen und diese zu erfüllen. Mit ihrem Ausstieg aus dem Iran-Deal habe die Administration Trump eine Resolution des UN-Sicherheitsrates ignoriert.

Dabei sei der Gemeinsame umfassende Aktionsplan kein bilaterales Abkommen zwischen den USA und dem Iran, sondern eine Vereinbarung von sechs Ländern mit Teheran, sagte Saschin und warnte vor wesentlichen negativen internationalen, politischen, juristischen und wirtschaftlichen Konsequenzen, die der Ausstieg aus dem Iran-Deal nach sich ziehen könnte.

Einerseits gefährde die Demontage des Deals mit dem Iran die EU-Wirtschaft, weil die EU nach der Lockerung der Anti-Iran-Sanktionen den iranischen Markt aktiv erschließe und großangelegte Pläne in Bezug auf die Islamische Republik habe.

Andererseits sei der Ausstieg aus dem Atom-Deal ein Weg in Richtung der Eskalation der Spannungen in der Nahost-Region. „Der aus dem Atom-Deal ausgestiegene Iran wird zu einem noch abscheulicheren Schreckgespenst für die USA, Israel, Saudi-Arabien und andere Opponenten des Iran werden. Das ist ein Weg zu einer neuen Konfrontationsspirale mit Iran und kann nicht nur wirtschaftliche Verluste, sondern die reale Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts schaffen, der sich zu einem massiven Krieg entwickeln kann.“

Zudem sei der Ausstieg aus dem Atom-Deal mit dem Iran ein Schlag gegen das Image der Vereinigten Staaten, die dadurch zu einer „äußerst unzuverlässigen Partei der internationalen Politik und der internationalen Gesetzgebung werden“.