Der Pressesprecher der russischen Botschaft in London hat die Passagen des G7-Abschlusskommuniqués kommentiert, in denen es um die Vergiftung von Sergej und Julia Skripal geht. Eine entsprechende Mitteilung wurde auf der Webseite der Botschaft veröffentlicht.

Nach dem G7-Gipfel in Charlevoix hatten die G7-Staatschefs Russland aufgefordert, sein „destabilisierendes Verhalten“ zu beenden, und Großbritanniens Äußerungen unterstützt, Moskau stecke angeblich hinter der Vergiftung von Sergej und Julia Skripal in Salisbury.

„So wie es mit den Ergebnissen des G7-Außenministertreffens im April der Fall war, sehen wir erneut haltlose Äußerungen gegenüber Russland, die sich auf keine Beweise stützen“, so der Sprecher der Botschaft.

In ihren unbegründeten Anschuldigungen würden sich die britischen Behörden nach wie vor auf die „Solidarität“ der Verbündeten verlassen und ihren Partnern nichts anderes vorschlagen als die These darüber, dass es „keine andere plausible Erklärung“ für die Skripal-Vergiftung gäbe, außer der Verwicklung Russlands, hieß es in der Mitteilung.

Überraschend sei, dass die konservative Regierung ernsthafte Vorwürfe gegen ein anderes Land erhebe und versuche, die Reaktionen des westlichen Blocks allein aufgrund der „Plausibilität“ und nicht auf Grundlage von konkreten Fakten zu mobilisieren.

Die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland haben sich vor dem Hintergrund des Zwischenfalls in Salisbury verschärft. Der ehemalige russische Agent Skripal und seine Tochter Julia waren mutmaßlich am 4. März im britischen Salisbury vergiftet worden. Beide überlebten das Attentat. Ohne Beweise dafür vorzulegen, wurde von Beginn an Russland vorgeworfen, für diesen Anschlag verantwortlich zu sein. Begründet wurde das unter anderem damit, dass der angeblich verwendete Kampfstoff aus der „Nowitschok“-Gruppe in der Sowjetunion entwickelt wurde. Das zuständige britische Labor in Porton Down konnte keine Angaben zur Herkunft des verwendeten Giftes machen.