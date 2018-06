Es ist nicht damit zu rechnen, dass Russland mit den westlichen Sanktionen „besiegt“ werden kann. Dies verkündete der ukrainische Parlamentsabgeordnete Wadim Rabinowitsch am Dienstag.

In einem Interview mit dem Sender „112 Ukraine” sagte er, dass „Sanktionen die einzige Unterstützung des Westens für die Ukraine sind“. Dem fügte er noch hinzu, dass „echte Sanktionen” ganz anders aussehen würden.

„Die USA haben letzte Woche für die Ukraine und andere Länder Metallzölle eingeführt. Das sind echte Sanktionen ”, so Rabinowitsch.

Zudem betonte er, dass die Sanktionen für die ukrainische Politik notwendig seien, der „Feind” jedoch nicht damit besiegt werden könne.

© AFP 2018 / Genya Savilov Ukrainischer Abgeordneter: „SBU hat das Land beschämt“

„Wissen Sie, wie man den Feind besiegen kann? Nur wenn wir unsere Menschen glücklicher machen… Wir sollten nicht daran denken, dass dieser Sieg den Sanktionen zu verdanken ist, sondern wir sollten denken, dass wir selbst gewinnen müssen. Wir müssen ein Land so aufbauen, dass jeder unserer Nachbarn in Russland, Weißrussland, Ungarn und Polen uns darum beneidet, wie gut die Menschen in der Ukraine leben”, betonte Rabinowitsch.

Der ukrainische Vize-Minister für zeitweilig okkupierte Gebiete und vertriebene Personen, Georgi Tuka, hatte zuvor gegenüber dem TV-Sender „NewsOne“ erklärt, dass die US-Sanktionen Russland „ruinieren“ könnten.

