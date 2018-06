So lange wird Denuklearisierung von Nordkorea dauern – Experte

Der informationspolitische Berater des Büros des Geschäftsführers der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) Tariq Rauf hat am Dienstag die Fristen genannt, innerhalb derer Nordkorea sein Nuklearwaffenarsenal völlig abbauen kann, und erläuterte seine Einschätzung.

„Praktisch wird die Entnuklearisierung der Koreanischen Halbinsel 15 bis 20 Jahre dauern“, sagte er am Rande des Internationalen Luxemburger Forums zur Verhinderung von Nuklearkatastrophen in Genf.

Selbst Russland oder die USA, die enorme Erfahrungen bei der Demontage ihrer Nuklearwaffen haben, könnten ein oder zwei Bomben pro Monat abbauen, so Rauf.

Selbst wenn Nordkorea zehn oder 20 Bomben habe, sei das Land technisch nicht so fortgeschritten, wie die USA oder Russland, und könne seine Sprengköpfe nicht innerhalb der obengenannten Fristen demontieren: „Es gibt bis zu 6000 Bestandteile in einer Bombe, so wird allein die Demontage zwei bis drei Jahre dauern“.

Darauf laufe es aber nicht hinaus: „Es bleibt noch die Infrastruktur, und es darf nicht vergessen werden, dass Nordkorea ein ziemlich großer Staat ist. Das gesamte Staatsgebiets muss überprüft werden, um zu bestätigen, dass es nirgendwo nicht gemeldete Nuklearwaffen gibt. Das erfordert tatsächlich viel Zeit“.

Zwar sei für den Abbau von Nuklearwaffen in Nordkorea das Dreier-Format USA-Russland-China besser geeignet als das traditionelle Secher-Format, doch seien für die Denuklearisierung der Koreanishcen Halbinsel die Bemühungen aller betroffenen Länder einschließlich Japan und Sydkorea gefragt, fügte Rauf hinzu.

Das Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un wurde im Hotel „Capella“ auf der Singapurer Insel Sentosa abgehalten. Nach der Zusammenkunft unterzeichneten die beiden Seiten ein Dokument. Demzufolge sagte Washington Pjöngjang Sicherheitsgarantien zu. Die nordkoreanische Staatsführung bekannte sich seinerseits zu einer vollständigen Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Auf der Agenda des ersten Gipfels in der Geschichte der beiden Länder stand unter anderem die Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea.