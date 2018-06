„Gemeinsamer Sieg“ – Südkoreas Staatschef über Trump-Kim-Treffen

„Das ist ein Sieg, den die Vereinigten Staaten, Südkorea und Nordkorea gemeinsam erreicht haben. Das Treffen ist zudem ein Fortschritt für die Menschen auf der ganzen Welt“, teilte die Behörde mit.

Moon Jae-in betonte zudem, Südkorea wolle ausgehend von der geschlossenen Vereinbarung einen neuen Weg gehen, und zwar zusammen mit Nordkorea.

„Wir werden die dunklen Zeiten der Kriege und der Konflikte hinter uns lassen und gemeinsam eine neue Geschichte des Friedens und der Zusammenarbeit beginnen“, heißt es in der Erklärung.

© REUTERS / Kevin Lim/The Straits Times Großer Raketenmann in Singapur

Am 12. Juni sind Donald Trump und Kim Jong-un in Singapur zum ersten Gipfeltreffen in der Geschichte der Länder zusammengekommen. Die bilateralen Beziehungen waren besonders im letzten Jahr mehr als angespannt. Noch im Jahr 2017 hatten Trump und Kim gegenseitig mit Kriegshandlungen gedroht.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump gibt nach dem historischen Treffen mit Kim Jong Un Presseerklärung ab – VIDEO

Nach der Zusammenkunft unterzeichneten die beiden Seiten ein Dokument. Demzufolge sagte Washington Pjöngjang Sicherheitsgarantien zu. Der US-Außenminister, Mike Pompeo, weigerte sich am Montag zu kommentieren, ob diese den Abzug von US-Truppen von der koreanischen Halbinsel einschließen werden.

Die nordkoreanische Staatsführung bekannte sich seinerseits zu einer vollständigen Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Auf der Agenda des ersten Gipfels in der Geschichte der beiden Länder stand unter anderem die Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea.

