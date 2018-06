Russland zu Schutz europäischer Zivilisation fähig – Italiens Vize-Premier

„Ich bin sehr froh, dass der amerikanische Präsident, Donald Trump, in Bezug auf Russland dieselben Absichten wie ich hat. Russland ist unser fundamentaler Verbündeter gegen den Terrorismus. Wir Europäer müssen mit dem Präsidenten Wladimir Putin kooperieren, um unsere Zivilisation vor Angriffen von islamistischen Terroristen zu schützen“, erklärte Matteo gegenüber der russischen Zeitung „Iswestija“.

Zuvor war berichtet worden, dass Italien laut dem Vize-Premier und Innenminister des Landes, Matteo Salvini, bereit sei, den Status der Krim zu erörtern. Salvini schloss nicht aus, dass Rom ein Veto gegen die Verlängerung der europäischen Sanktionen einlegen werde, die nach dem Beitritt der Krim zur Russischen Föderation gegen Moskau verhängt worden waren.

Am 4. März 2018 hatten in Italien Parlamentswahlen stattgefunden. Am besten (37 Prozent) schnitt die rechtszentristische Koalition ab, in der die Partei „Lega Nord“ um Matteo Salvini und „Forza Italia!“ von Silvio Berlusconi die Führungsrollen spielen. Mit etwa 32 Prozent landeten die radikalen Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung mit Luigi Di Maio an der Spitze auf Platz zwei.

Zweieinhalb Monate nach der Wahl einigten sich die Parteien grundsätzlich auf ein Regierungsprogramm. Dennoch ist offenbar weiter unklar, wer Regierungschef werden soll.