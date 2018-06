Experte: Kiew torpediert dauernd Prozess der Kräfteentflechtung im Donbass

Russland besteht darauf, dass die Ukraine die Vereinbarung zur Entflechtung der Kräfte im Raum der Siedlungen Solotoje und Petrowskoje im Donbass einhält. Das sagte der bevollmächtigte Vertreter Moskaus zur Kontaktgruppe für die Beilegung der Krise in der Ostukraine, Boris Gryslow, am Mittwoch in der weißrussischen Hauptstadt Minsk.