USA nennen angestrebte Frist nuklearer Abrüstung Nordkoreas

Die USA möchten laut US-Außenminister Mike Pompeo eine wesentliche nukleare Abrüstung Nordkoreas innerhalb von 2,5 Jahren erreichen. Dies meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

„Sie haben den Begriff „wesentliche Abrüstung" oder so ähnlich verwendet? Wir sind zuversichtlich, dass wir das innerhalb von zwei bis zweieinhalb Jahren erreichen können", sagte Pompeo am Mittwoch vor Journalisten in Seoul, wohin er gekommen war, um südkoreanische Beamte über das Gipfeltreffen des US-Präsidenten Donald Trump und des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un zu informieren.

„Jedes Mal wird es Feilschen geben": Was Nordkorea für Einlenken bekommen könnte

Am vergangenen Dienstag waren Donald Trump und Kim Jong-un in Singapur zum ersten Gipfeltreffen in der Geschichte der beiden Länder zusammengekommen. Nach der Zusammenkunft unterzeichneten die beiden Seiten ein Dokument. Demzufolge sagte Washington Pjöngjang Sicherheitsgarantien zu. Pjöngjang bekannte sich seinerseits zu einer völligen Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel.