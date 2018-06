„Un-Sicherheitsrat“ der Vereinten Nationen: Boliviens Präsident über UN-Strukturen

Boliviens Präsident Evo Morales hat den Weltsicherheitsrat als „Un-Sicherheitsrat“ eingestuft. „Denn internationale unter anderem vom Weltsicherheitsrat bestätigte Vereinbarungen werden nicht eingehalten“, kritisierte Morales am Mittwoch in einer Sitzung des internationalen Valdai-Diskussionsklubs in Moskau.