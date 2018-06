Russland als Feindbild: Griechischer Außenminister kritisiert europäische Darstellung

Der griechische Außenminister Nikos Kotzias hat die europäische Vorstellung von Russland als falsch bezeichnet. Dies berichten russische Medien am Mittwoch.

„Ich glaube, in Europa ist ein falsches Bild von Russland entstanden. Es sei angeblich ein Feind, der eine Gefahr darstellt und angreifen könne", sagte er in seiner Vorlesung in der Moskauer Diplomaten-Uni MGIMO.

„Russland und die EU müssen sich verständigen, weil wir ein gemeinsames Sicherheitssystem brauchen — mit, und nicht gegen Russland", fügte er hinzu.

© AP Photo / Matthias Schrader Warum soll Deutschland die Konfrontation gegen Russland anführen?

Kotzias verwies darauf, dass Griechenland, wie auch Zypern, nicht an der massenhaften Ausweisung russischer Diplomaten wegen der Vergiftung von Sergej und Julia Skripal in Salisbury teilgenommen hatten.

Der griechische Außenminister ist am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Moskau eingetroffen.