Bundesaußenminister Maas fordert „selbstbewusstere Außenpolitik“ Europas

Bundesaußenminister Heiko Maas hat angesichts der Alleingänge von US-Präsident Donald Trump eine viel selbstbewusstere Außenpolitik Europas gefordert. „Wo die US-Regierung unsere Werte und Interessen Europas offensiv in Frage stellt, muss Europa robuster auftreten“, sagte Maas am Mittwoch in Berlin deutsche Medien zufolge.