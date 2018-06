„Humanitäre Katastrophe“: Moskau äußert sich zu Schlacht um Jemens wichtigen Hafen

„Die oben genannte Operation erfolgt von See und Luft aus seitens der ‚arabischen Koalition‘“, heißt es.

© AP Photo / Hani Mohammed Jemen: Saudische Koalition greift Ölunternehmen in Sanaa an – Tote und Verletzte

Einigen Angaben zufolge haben die beiden Konfliktparteien allein in den ersten Tagen des Einsatzes mehrere Hundert Tote gemeldet.

Das Außenministerium äußerte sich besorgt darüber, dass die Entwicklung der Situation den Betrieb des Hafens Al-Hudaida stören könne, über den der Löwenanteil der Nahrungsmittel, Medikamente und anderer Artikel des täglichen Bedarfs für die Zivilbevölkerung ins Land kommen.

„Sollten die Kampfhandlungen in dem besagten Gebiet zur Abriegelung dieser Versorgungsroute führen, so werden friedliche Bewohner des Jemen mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert und buchstäblich am Rande von Leben und Tod stehen. Sie werden vor der schrecklichen Wahl stehen — entweder durch Raketen- und Artillerieangriffe oder durch Hunger und Krankheiten zu sterben“, so das Außenministerium.

© AP Photo / Hani Mohammed Wegen möglicher Erstürmung der Stadt: UN evakuiert Mitarbeiter aus jemenitischem al-Hudaida

Zudem ruft Moskau dazu auf, die Kampfhandlungen im Jemen möglichst schnell zu stoppen. Dies werde die Chance bieten, die Friedensinitiativen der Völkergemeinschaft umzusetzen.

Am vergangenen Mittwoch hatte die saudisch-emiratische Koalition trotz der UN-Warnungen vor einer möglichen humanitären Katarstrophe den Einsatz „Goldener Sieg“ gegen Huthi-Rebellen aus Al-Hudaida begonnen.

Im Jemen tobt seit mehr als drei Jahren ein verheerender Bürgerkrieg. Die Huthi-Rebellen der schiitischen Bewegung „Ansar Allah" haben weite Teile vor allem im Norden des Jemen den Regierungstruppen abgerungen.

Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition unterstützt die Regierung und fliegt Angriffe auf Huthi-Stellungen. Das saudische Staatsgebiet wird ebenfalls regelmäßig von Seiten der Rebellen beschossen.

Al-Hudaida ist die Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernements im Jemen. Die 600 000-Einwohner-Stadt am Roten Meer wurde in den letzten Jahren von den Huthi-Rebellen kontrolliert.