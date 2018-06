Generalstabschefs Russlands und der USA erörtern Lage in Syrien und Europa

Die Militärführungen Russlands und der USA bemühen sich weiterhin um die Lösung akuter globaler Probleme. Am Donnerstag erörterten die Generalstabschefs Russlands und der USA, Armeegeneral Waleri Gerassimow und General Joseph Dunford, die Lage in Syrien und Sicherheitsprobleme in Europa, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.