Kanzler für Ukraine? Ex-Regierungschefin Timoschenko schlägt neue Regierungsform vor

Die Ex-Regierungschefin und Vorsitzende der Parlamentsfraktion der ukrainischen Partei „Batkiwschtschina“ („Vaterland“), Julia Timoschenko, hat vorgeschlagen, eine parlamentarische Regierungsform mit einem Kanzler an der Spitze in der Ukraine zu gründen. Dies berichtet das Nachrichtenportal Interfax-Ukraine am Freitag.