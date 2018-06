Syrien: Stagnation bei Regelung des Konflikts ist äußerst gefährlich – Sacharowa

„Wir möchten noch einmal betonen, dass die friedliche Regelung in Syrien vorangebracht werden muss. Die Stagnation in diesem Prozess ist äußerst gefährlich, denn sie kann die beachtlichen Erfolge der letzten Monate im Kampf gegen die Terroristen zunichtemachen, und das darf nicht zugelassen werden“, sagte Sacharowa bei einem Briefing in Moskau am Freitag.

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets US-Department antwortet Moskau: Keine Provokation mit C-Waffen in Syrien vorbereitet

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit März 2011 an. Russland hat seine Operation gegen die Terrormiliz Islamischer Staat* (IS, auch Daesh) auf Bitte des offiziellen Damaskus unternommen. Am 11. Dezember 2017 erteilte der russische Präsident den Befehl, mit dem Abzug der russischen Truppengruppierung aus Syrien zu beginnen. Vor Militärs auf dem russischen Stützpunkt Hmeimim erklärte Putin, sie hätten ihre Aufgabe hervorragend erfüllt: Syrien sei als souveräner, unabhängiger Staat erhalten geblieben und im Lande seien Bedingungen für eine politische Regelung unter Ägide der Uno geschaffen worden.

Die von den USA geführte Koalition führt seit 2014 ihren Einsatz gegen den IS in Syrien, handelt dabei aber ohne Genehmigung der Behörden dieses Landes.

Der Kongress des Syrischen Nationalen Dialogs hatte am 29. und 30. Januar im südrussischen Sotschi stattgefunden. Vereinbart wurden die Bildung einer Verfassungskommission und die Übergabe des Prozesses der Erarbeitung einer neuen Staatsordnung für Syrien unter Uno-Schirmherrschaft im Rahmen der Genfer Verhandlungen. Wie Wladimir Putin in der jüngsten Sitzung der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit betonte, soll Damaskus die während des Kongresses getroffenen Vereinbarungen befolgen.

