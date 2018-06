Paraguay will „strategisches Bündnis“ mit Russland

„Wir wollen, dass die Außenminister nach dem 15. August (Termin für die Amtseinführung des Präsidenten – Anm. d. Red.) damit beginnen, an der Entwicklung des Vorschlags zu einem Mega-Abkommen zu arbeiten“, sagte Abdo Benitez. Er fügte hinzu, dass der Wortlaut des Abkommens bis zu seinem nächsten, schon offiziellen Russland-Besuch als Staatschefs Paraguays fertiggestellt werden müsse.

© REUTERS / Henry Romero USA besorgt über steigenden Einfluss Russlands in Lateinamerika

Abdo Benitez verwies auf den „historischen“ Charakter seines Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Es war das erste Mal, dass ein Präsident Paraguays und ein Präsident Russlands sich die Hand gegeben haben“, so Abdo Benitez.

Auf die Kooperation mit Russland eingehend, verwies Abdo Benitez auf Forschungen im Atombereich, auf die geologische Erkundung für die Gewinnung von Kohlenwasserstoffen sowie auf die Bereiche Verkehrswesen und Wasserkraftnutzung.

„Wir haben über die Möglichkeit gesprochen, ein Forschungszentrum in Paraguay zu eröffnen“, so Abdo Benitez. Es gehe um ein strategisches Bündnis mit der russischen staatlichen Atomenergie-Korporation Rosatom bei der Nutzung von Atomenergie in der Landwirtschaft und im Gesundheitswesen, fügte er hinzu.

Paraguay sei auch daran interessiert, die Erfahrungen des Gaskonzerns Gazprom bei der geologischen Erkundung zu nutzen. „Wir wissen, dass wir Erdgas und Erdöl besitzen, wissen aber nicht, wie groß deren Vorräte sind“, sagte der paraguayische Präsident.