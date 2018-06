Pentagon-Chef Mattis: Russland will "moralisches Ansehen" der USA unterhöhlen

Pentagon-Chef James Mattis hat Russland Versuche vorgeworfen, das moralische Ansehen der USA und die Einheit der NATO zu unterhöhlen. Das berichtete der Nachrichtensender CNN am Freitag.

„Er (Russlands Präsident Wladimir Putin – Anm. d. Red.) versucht, die Attraktivität des westlichen demokratischen Modells zu bagatellisieren und die moralische Autorität der USA zugrunde zu richten. Seine Handlungen sind nicht darauf gerichtet, unsere Waffen jetzt, gleich herauszufordern, sondern darauf, unseren Glauben an unsere Ideale zu schwächen und in Misskredit zu bringen“, erklärte Mattis im Marine Institute in Newport.

Zudem schloss der Pentagon-Chef nicht aus, dass Moskau die NATO spalten will.