London reagiert mit „nichtssagendem Antwortschreiben“ auf russische Beschwerde

Auf die Bitten der russischen Botschaft in London, auf unnötig scharfe Kontrollmaßnahmen gegen russische Staatsbürger zu verzichten, hat das britische Innenministerium mit einem nichtssagenden Antwortschreiben reagiert. Dies bestätigte ein Vertreter der Botschaft gegenüber Sputnik.

Die russische diplomatische Mission in Großbritannien hatte demnach die britische Seite aufgefordert, auf übertrieben scharfe Kontrollmaßnahmen gegen russische Staatsangehörige, darunter auch gegen Minderjährige, an der Grenze zu verzichten.

Darauf habe die Botschaft lediglich eine knappe formale Antwort erhalten: „Der Brief auf einem Home-Office-Briefbogen an die Botschaft besteht aus drei Sätzen, enthält keine Unterschrift und stellt im Grunde ein formelles Antwortschreiben dar“, so der Sprecher. Das britische Innenministerium habe sich als Begründung auf „Routinekontrollen“ berufen.

Das Antwortschreiben sei ein Zeichen der fehlenden Verantwortung und der Missachtung der ernsten Sorgen russischer Staatsbürger, die nach Großbritannien reisen.

Seit dem Fall Skripal beklagt die russische Botschaft in London „keineswegs routinemäßige Kontrollen und Vernehmungen, bis hin zu mehrstündigem Festhalten von Erwachsenen und Kindern“.

„Wir rufen die britischen Grenzbehörden erneut auf, sich um die übertriebenen Handlungen der Mitarbeiter des Grenzdienstes gegenüber den Besitzern von russischen Pässen zu kümmern. Sonst kommen legitime Zweifel auf, ob diese Mitarbeiter vielleicht irgendwelche besonderen Anweisungen erfüllen.“