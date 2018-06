Diese Vorteile besitzt Mi-17 gegenüber US-Helis in Afghanistan - Pentagon

US-amerikanische Kampfhubschrauber vom Typ UH-60 Black Hawk, die russische Helis Mi-17 in Afghanistan ersetzen sollen, sind nach einigen technischen Daten den russischen Maschinen unterlegen. Das gab der Chefinspekteur des Pentagons, Glen Fyne, in seinem vierteljährlichen Bericht zur Lage in Afghanistan zu.