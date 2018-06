Medien melden Washingtons und Seouls Pläne für Aussetzen von Militärmanövern

„Die Militärbehörden Südkoreas und der USA haben enge Konsultationen in Bezug auf gemeinsame Manöver durchgeführt. US-Präsident Donald Trump habe versprochen, sie einzustellen“, berichtete die Agentur am Sonntag unter Verweis auf eine Quelle in der südkoreanischen Regierung.

Dem Insider zufolge sollen die Verteidigungsämter beider Länder das Ergebnis der Gespräche bekannt geben.

Wie es ferner heißt, werden die Manöver wieder aufgenommen, wenn Pjöngjang seinen Verpflichtungen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel nicht nachkommen sollte.

In Südkorea sind mehr als 28.000 US-Soldaten stationiert. Die Übungen unter dem Namen „Ulchi Freedom Guardian“ (UFG) finden jährlich im August statt, in deren Rahmen zusätzliche Truppen und Waffen auf die koreanische Halbinsel verlegt werden.

Zuvor hatte Donald Trump nach dem historischen Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un erklärt, dass Washington die Militärmanöver mit Südkorea einstellen werde und sich die Verhandlungen mit Nordkorea bisher in der richtigen Richtung entwickeln würden. Der Präsident fügte hinzu, dass dadurch „eine große Menge Geld gespart“ werde.

Am vergangenen Dienstag wurde im Hotel „Capella“ auf der Singapurer Insel Sentosa das Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un abgehalten. Nach der Zusammenkunft unterzeichneten die beiden Seiten ein Dokument. Demzufolge sagte Washington Pjöngjang Sicherheitsgarantien zu. Die nordkoreanische Staatsführung bekannte sich ihrerseits zu einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Auf der Agenda des ersten Gipfels in der Geschichte der beiden Länder stand unter anderem die Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea.