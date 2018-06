„Alle Terroristen sind in Paris“: Élysée-Palast bestreitet bizarre Trump-Aussage

Die französische Präsidentenkanzlei hat den Medienbericht über eine irritierende Aussage von US-Präsident Donald Trump beim G-7-Gipfel in Kanada als falsch zurückgewiesen.

Das „Wall Street Journal“ hatte am Freitag berichtet, dass Trump bei dem Gipfel in Kanada zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesagt haben soll, dass „alle Terroristen in Paris sind“.

Die irritierenden Worte sollen während einer Diskussion über den Iran und Terrorismus gefallen sein.

„Wir weisen das entschieden zurück. Alles ist falsch“, erklärte der Elysee-Palast am Samstag nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP.

Laut dem WSJ-Bericht soll Trump zudem den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker wegen der europäischen Vergeltungszölle als „grausamen Mörder“ beschimpft haben