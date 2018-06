Nach historischem Gipfel: USA sollen an Kim 47 Forderungen gestellt haben

Demnach soll US-Außenminister Mike Pompeo Nordkorea darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass die US-Seite unter dem Begriff „volle Denuklearisierung“ die Vernichtung von nuklearen und anderen Massenvernichtungswaffen sowie von Raketen und allen entsprechenden Objekten verstehe.

„An Nordkorea wurden in diesem Zusammenhang Forderungen zu 47 Positionen gestellt. Wird die Forderung nach einer vollen Denuklearisierung in diesem Sinne nicht erfüllt, so werden die Sanktionen in Bezug auf Nordkorea nicht aufgehoben“, sagte Tarō Kōno.

© AFP 2018 / Saul Loeb Weitere Annäherung: Trump will Nordkorea besuchen, Kim die USA – Medien

Der US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un haben am 12. Juni einen bilateralen Gipfel durchgeführt und ein abschließendes Dokument unterzeichnet. Der US-Staatschef bezeichnete es als „wichtig, umfassend und detailliert“ sowie fähig, ein „großes und gefährliches Problem“ zu lösen. Seinerseits hat sich Kim Jong-un bei Trump für das historische Treffen bedankt und erklärt, dass die Seiten beschlossen hätten, die „Vergangenheit hinter sich zu lassen“. Ihm zufolge wird nun die „Welt großartige Veränderungen“ mitverfolgen können.