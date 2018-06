Menschen-Safari im Donbass: Europäer sollen für Schüsse auf Zivilisten gezahlt haben

Der Donezker Volkswehr sind nach ihren eigenen Angaben mehrere Fälle der „kommerziellen Jagd auf Menschen“ bekannt. Erst vor wenigen Wochen sollen ukrainische Soldaten vier Ausländer gegen Bezahlung an ihre Stellungen südwestlich der abtrünnigen Millionenmetropole Donezk gelassen und Schüsse auf Zivilisten jenseits der Frontlinie erlaubt haben.

„Uns ist bekannt, dass vier betuchte Westeuropäer Anfang Juni im Raum Marjinka eingetroffen waren. Sie bezahlten ukrainische Kommandeure, um an die Stellungen zu kommen“, berichtete Kapitän Daniil Bessonow von der Donezker Volkswehr am Sonntag vor Journalisten in Donezk.

Geschossen hätten die „Jäger“ aus einem „Karabiner, der nicht zur Standardausrüstung der ukrainischen Armee gehört“. „Nach unseren Aufklärungsangaben werden solche Safaris bei der 30. Brigade Marjinka und der 93. Brigade Dokutschajewsk betrieben“, sagte Bessonow weiter.

US-Militär soll im Donbass neuartiges Sensorystem getestet haben >>

Erstmals habe es diese Art von „Attraktion nach dem Formatwechsel der ukrainischen Militäroperation“ im Kampfgebiet gegeben, nachdemder ukrainische Geheimdienst SBU seine Verantwortung dem Militär übertragen habe.

Die ukrainischen Offiziellen haben diesen Vorwurf vorerst nicht kommentiert.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatte Ende April die seit vier Jahren laufende „Anti-Terror-Operation“ im abtrünnigen Donbass für beendet erklärt und zugleich den Beginn einer „Operation der Vereinten Kräfte“ angekündigt. Der symbolische Formatwechsel hat den Waffeneinsatz in der Region in Friedenszeiten legalisiert.

Im Osten der Ukraine schwelt seit mehr als vier Jahren ein militärischer Konflikt. Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich in Kiew nicht anerkannt und unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten. Bei den Gefechten zwischen dem Kiew-treuen Militär und den örtlichen Bürgermilizen sind laut UN-Angaben mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Formell gilt in der Region Waffenstillstand, der von beiden Seiten jedoch verletzt wird.