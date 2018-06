„Falls wir versuchen, den Donbass als unitäre Region, die in diesem Sinne dem Kiewer Gebiet gleich wäre, zurückzubringen, würden sie dem nicht zustimmen. Es wird wieder einen Konflikt geben, und dieser Konflikt ist schwer zu stoppen“, so Krawtschuk.

Demnach muss man nach Wegen zur Lösung des Problems in der Region suchen. Man sollte eine Gewährung der Autonomie für den Donbass als eine Option betrachten, hieß es.

Krawtschuk betonte, dass direkte Verhandlungen zwischen den Staatschefs der Ukraine und Russlands notwendig seien, um die Situation im Donbass unter Kontrolle zu bekommen.

Der Militärkonflikt im Donbass, der durch den Staatstreich in Kiew ausgelöst wurde, dauert seit April 2014 an. Kiew hat Moskau wiederholt aggressive Pläne und die Mitverantwortung für die Auseinandersetzungen in der Region vorgeworfen. Moskau hat mehrfach auf den Mangel an Beweisen hingewiesen und betont, es beteilige sich nicht am innerukrainischen Konflikt.