Kim kommt nach China

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un ist am Dienstag nach Peking gereist. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua bleibt Kim bis Mittwoch in China.

Demnach ist am Dienstag in Peking ein Flugzeug der nordkoreanischen staatlichen Fluggesellschaft „Air Koryo“ gelandet. Das sei dieselbe Maschine, mit der Kim in der vergangenen Woche nach Singapur für das historische Gipfeltreffen mit dem US-Präsidenten Donald Trump geflogen sei.

Erwartet werde, dass Kim mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping den am 12. Juni stattgefundenen nordkoreanisch-amerikanischen Gipfel sowie die weiteren Verhandlungen besprechen wird.

Laut der Agentur AFP strebt Kim im Gegenzug für seine Zusage zur Denuklearisierung eine Lockerung der Wirtschaftssanktionen gegen sein Land an. Dabei hoffe er auf die Unterstützung Pekings.

Es ist Kims dritter Besuch in China seit März.