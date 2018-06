Kim Jong-uns Brief an Putin: Kremlberater erläutert den Inhalt

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un bekundete in einem Schreiben an den russischen Präsidenten Wladimir Putin laut dem außenpolitischen Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, seine Absicht, die Zusammenarbeit mit Russland auf dem höchsten Niveau fortzusetzen.

„Dort (in dem Brief, Anm. der Red.) wurde gesagt, dass wir die Zusammenarbeit auf dem höchsten Niveau fortführen werden“, teilte Uschakow am Dienstag Journalisten den Inhalt der schriftlichen Botschaft an den russischen Präsidenten mit.

Er merkte an, dass es keine Informationen über mögliche Kontakte der beiden Staatschefs gebe.

„Nein, noch nichts“, sagte Uschakow.

Am 14. Juni hatte der nordkoreanischen Parlamentschef Kim Yŏng-nam dem russischen Präsidenten eine schriftliche Botschaft des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-uns übergeben.

