Krieg in Jemen: Armee will Hafenstadt Al-Hudaida „in wenigen Tagen“ erstürmen

Laut dem Pressesprecher ist es den Regierungstruppen mit Unterstützung der Luftwaffe der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition am Dienstag gelungen, den Flughafen von Al-Hudaida unter ihre Kontrolle zu bringen. Das nächste Ziel der Militärs soll die Befreiung der Stadt selbst sowie des Hafens von Al-Hudaida sein.

„Die Operation zur Befreiung der Stadt wird blitzschnell sein. Von einem vollen Sieg über die Huthi-Rebellen in Al-Hudaida trennen uns einige Tage“, sagte Abdu Majli.

In den letzten Tagen hätten die Rebellen schwere Verluste an Menschen hinnehmen müssen, so der Pressesprecher weiter.

„Humanitäre Katastrophe": Moskau äußert sich zu Schlacht um Jemens wichtigen Hafen

Der Kampf um den Flughafen von Al-Hudaida war seit Sonntag geführt worden. Trotz der UN-Warnungen, das Bombardement der Stadt und des Hafens könne eine humanitäre Katastrophe auslösen, hatte die Koalition mit Saudi-Arabien und der VAE an der Spitze in der vorigen Woche die Operation „Goldener Sieg“ in die Wege geleitet, um die Huthi-Rebellen der schiitischen Bewegung „Ansar Allah" aus dieser strategischen Hafenstadt am Roten Meer zu verdrängen.

Al-Hudeida ist die einzige Stelle für die Lieferung von humanitärer Hilfe in den Nordjemen. Die Verhandlungen zwischen dem UN-Sondergesandten für den Jemen und den Huthis über die Übergabe der Stadt unter die Kontrolle der Uno endeten fruchtlos.

Im Jemen tobt seit mehr als drei Jahren ein verheerender Bürgerkrieg. Die Huthi-Rebellen hatten weite Teile vor allem im Norden des Jemen den Regierungstruppen abgerungen. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition unterstützt die Regierung und fliegt Angriffe auf Huthi-Stellungen. Das saudische Staatsgebiet wird ebenfalls regelmäßig von Seiten der Rebellen beschossen.