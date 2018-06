„Weißhelme“ haben Kontakt mit syrischen Terroristen – Sacharowa

Moskau verfügt über Informationen, laut denen die Hilfsorganisation „Weißhelme“ enge Kontakte zu Terrorgruppen in Syrien pflegt. Das erklärte am Freitag die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa.

„Wir sind uns nicht nur sicher, sondern wir wissen es und haben Informationen darüber, dass die Mitarbeiter der „Weißhelme“ enge Beziehungen zu terroristischen Gruppen in Syrien haben, insbesondere zu Dschabhat an-Nusra*. Als Beweis dafür dienen Berichte von wirklich unabhängigen Journalisten, die Syrien besuchen… Leider dringen diese Auskünfte nicht bis in den Westen durch”, so Sacharowa.

Zuvor war bekannt gegeben worden, dass die US-Regierung den sogenannten „Weißhelmen“ für das kommende Jahr 6,6 Millionen US-Dollar bereitstellen wolle.

*Eine in Russland verbotene Terrorvereinigung