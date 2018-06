Antwort auf US-Zölle: EU genehmigt Ausgleichsmaßnahmen

Die EU-Kommission hat am Mittwoch die Verordnung für die Einführung von Ausgleichsmaßnahmen als Reaktion auf die US-Zölle auf Stahl und Aluminium angenommen. Das geht aus einer Erklärung der Kommission hervor.

Die Maßnahmen würden am Freitag, 22. Juni in Kraft treten und ab sofort ausgewählte Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro betreffen, heißt es in der Erklärung.

© REUTERS / Grigory Dukor Gegen US-Zölle: Russland schlägt EU Kooperation vor

Die EU-Kommission betonte, Brüssel übe durch die Einführung dieser Grenzgebühren seine Rechte nach den Regeln der Welthandelsorganisation aus.

Washington hatte im März Strafzölle im Umfang von zehn beziehungsweise 25 Prozent auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA eingeführt und diese Entscheidung mit nationalen Sicherheitsinteressen begründet; dabei waren einige Länder von diesen Zöllen befreit gewesen. Am 31. Mai hatten die USA diese Zölle nach fruchtlosen bilateralen Verhandlungen praktisch gegen alle Länder verhängt, einschließlich der EU und Kanada.