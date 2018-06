Neue Finanzhilfe für Ukraine: Kiew nur einen Schritt von Milliarde Euro entfernt

Auf die Frage, ob der Ausschuss dieses Paket am Mittwoch genehmigt hat, antwortete die Quelle bejahend.

© Sputnik / Alexander Maximenko Für neuen IWF-Kredit: Poroschenko unterschreibt Gründung von Antikorruptionsgericht

Am 26. Juni soll der Rat der Europäischen Union das Paket endgültig ohne Debatten genehmigen, so der Insider.

Am 13. Juni hatte das EU-Parlament in einer Plenarsitzung ein Makrofinanzhilfepaket für die Ukraine in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro genehmigt. Diese Kredite sollen der Ukraine helfen, ihren Bedarf an der Außenfinanzierung für 2018 und 2019 zu decken, hieß es im EU-Parlament.