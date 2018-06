USA geben zu: Russland und Iran spielen wichtige Rolle in Afghanistan

Russland und der Iran spielen eine wichtige Rolle bei der Lösung der Situation in Afghanistan, erklärte am Mittwoch US-Vizeaußenministerin Alice Wells.

„Länder wie Russland und der Iran werden in der Zukunft eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Lage in Afghanistan spielen. Die Nachbarstaaten sollten den möglichen Friedensprozess zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban* befürworten“, sagte Wells bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus.

© AFP 2018 / JEWEL SAMAD Taliban-Angriff in Afghanistan – Mindestens 30 Sicherheitskräfte getötet

Sie betonte zudem, dass Washington in verschiedenen diplomatischen Formaten arbeite, um die Regulierung der Situation in Afghanistan voranzutreiben. Die USA seien besorgt über Berichte darüber, dass einige Staaten die Taliban unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung unterstützen, so Wells. Konkrete Länder wurden allerdings nicht genannt.

„Wir sind überzeugt, dass der einzige Weg, den Terrorismus zu bekämpfen und die Situation in Afghanistan zu klären, die Stärkung der afghanischen Regierung ist“, hieß es weiter.

© AP Photo / Ihsanullah Mahjoor Lawrow: Russland unterstützt Kabul-Taliban-Gespräch – unter Bedingung des Friedens

Ex-US-Außenminister Rex Tillerson hatte Russland im August 2017 vorgeworfen, Waffen an die Taliban zu liefern und damit gegen internationale Normen zu verstoßen.

Das russische Außenministerium hatte die Beschuldigungen seitens der USA als grundlos zurückgewiesen. Es wurde betont, dass weder die afghanischen Behörden noch die Kommandos der US- und Nato-Streitkräfte jegliche Beweise vorgelegt hätten.

*Eine in Russland verbotene Terrorvereinigung