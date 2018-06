USA und Menschenrechte: „Eine traurige Tradition“

Ein Gespräch mit der menschenrechtspolitischen Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Zaklin Nastic.

Frau Nastic, die USA verlassen den UN-Menschenrechtsrat. Die Begründung: Der Rat habe eine israel-feindliche Haltung, und überfällige Reformen seien nicht durchgeführt worden. Ist das für Sie eine glaubwürdige Begründung?

Nein. Die USA haben mittlerweile schon eine traurige Tradition: Sie sind aus dem Weltklimaabkommen ausgetreten. Sie haben sich aus dem internationalen Atompakt mit dem Iran zurückgezogen und losgelöst von Kultur und Bildungsorganisationen der Unesco. Das ist jetzt eine weitere Brüskierung der internationalen Weltgemeinschaft. Es ist klar zu verurteilen. Es wird auch den US-Menschenrechtsbrüchen bei Militärinterventionen und Kriegseinsätzen nicht gerecht. Und den anderen Staaten jetzt den schwarzen Peter zuzuschieben, ist nicht glaubwürdig.

Nun hatten die USA schon seit längerem mit einem Austritt gedroht. War dieser Austritt überhaupt zu verhindern? Oder wäre er gar nicht abzuwenden gewesen?

Es gab die US-Kritik schon länger, das stimmt. Es gab dann auch teilweise Reformvorschläge. Aber der Austritt war im Prinzip abzusehen. Die Kritik, der UN-Menschenrechtsrat sei Israel-feindlich, das sehe ich nicht. Natürlich ist ein Tagesordnungspunkt des Rats auch immer wieder die Menschenrechtslage in den von Israel besetzten Palästinensergebieten. Zu Recht, dort werden massenweise Menschenrechtsbrüche begangen. Nichtsdestotrotz: Die USA sind, was Menschenrechtsverletzungen angeht, kein Kind von Traurigkeit. Das zeigt auch gerade wieder der Umgang mit Einwanderern und Flüchtlingen in den USA. Kinder werden dort von ihren Eltern getrennt und in Internierungslager gesperrt, sogar Babys. Das zeigt, dass die USA Menschenrechte nicht nur anprangern, sondern vor der eigenen Türe kehren sollten. Das passiert aber nicht, ganz im Gegenteil: Man versucht, das alles zu verschleiern und sich dem zu entziehen.

Die USA haben nun angekündigt, sie wollen sich außerhalb des Rats für Menschenrechte einsetzen. Das ist also nicht glaubwürdig?

Nein, das ist nicht glaubwürdig. Wenn sich jetzt zum Beispiel Donald Trump mit Kim Jong-un trifft und ihn auch überhaupt nicht nach Menschenrechten fragt, oder die USA Waffendeals in Milliardenhöhe mit Saudi-Arabien abschließen, auch da interessieren ihn Menschenrechte nicht.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Schritt der USA begrüßt und als mutige Entscheidung gewürdigt. Welche Rolle spielt Israel aktuell?

Die USA haben genau den Umgang des Rats mit Israel kritisiert. Aber die Menschenrechtsbrüche in den von Israel besetzten Palästinensergebieten kann man nicht wegreden. Sich unter solch einem Vorwand dem Rat zu entziehen, finde ich sehr kritisch. Menschenrechte sind für mich als Linke universell, und die sollte man dann auch ansprechen können. Es gibt kein Land, in dem es nicht hin und wieder Menschenrechtsbrüche gibt. Aber sich dem so zu entziehen, das zeugt nicht von Verantwortung. Und dieses „America First“-Gehabe wird am Ende nicht dazu beitragen, dass die Menschenrechte befolgt werden – auch nicht in den USA selbst.

Das komplette Interview mit Zaklin Nastic zum Nachhören: